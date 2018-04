Nieuwe Lexus UX heeft de perfecte naam

Door: BV

Volgende week opent het Autosalon van Genève de deuren. En daar zal natuurlijk weer een hele hoop nieuws staan blinken. Van de Japanse luxe-dochter van Toyota wordt het meest voorname wapenfeit er de UX. Een compacte crossover met een naam die klinkt als je reactie wanneer je de grille ziet. Ux.

Geen SUV

Lexus had al een instapper, dat was de CT200h. Saai, natuurlijk, maar die op de Prius gebaseerde hybride was weliswaar duurder dan wat de meeste mensen eraan wilden uitgeven, maar in z’n tijd kon je er vooral als uitstootbewuste klant een statement mee maken. Dat het een flop werd, had u al uit de eerdere zinnen afgeleid.

De nieuweling comprimeert de controversiële hoekige lijnen en de enorme grille in een nieuw pakket. Dat van een crossover, want de maatvoering neigt erg veel naar die van een hatchback. Eentje die wat hoger is en waarvan de aankleding meer zelfbewust is, maar daar lijkt het bij te blijven. Onder de kap zal je naar alle waarschijnlijk louter hybridetechnologie treffen.