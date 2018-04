Hyundai Kona voor aan de stekker

Door: BV

Hyundai heeft begrepen dat je geen aparte elektrische auto’s hoeft te ontwikkelen. Je kan stroom net zo goed opnemen in het keuzepakket van aandrijfvormen van nieuwe auto’s. De Kona, een origineel gelijnde kleine SUV, kenden we al met verbrandingsmotoren. En nu zijn er ook twee elektrische versies.

Hoe snel en hoe ver?

De Kona Electric komt er in twee varianten. De eerste levert 135pk en 395Nm, doet de honderdsprint in 9,3 seconden en claimt een rijbereik van 300km. De tweede heeft een 64kWh accu, 204pk en een identieke 395Nm, doet dezelfde oefening als hierboven in 7,6 seconden en rijdt volgens de fabrikant 470km ver. Beiden halen ze een top van 167km/u.

In de koffer past 373l. Neem je een laadkabel mee dan wordt dat 332l. De draad gaat dus lopen met net zo veel stouwcapaciteit als 4 jerrycans benzine.