VW Vizzion heeft geen stuur en geen pedalen

Door: BV

Tegen dat het Salon van Genève volgende week z’n deuren opent, hebben we je niets meer te vertellen over de Volkswagen Vizzion concept car, alleen nog de foto’s te tonen. Want de Duitsers lossen weer wat extra informatie over het showmodel dat je in staat moet stellen om een beeld van de toekomst van het merk te vormen.

Uit de kluiten gewassen

De Vizzion is in elk geval uit de kluiten gewassen. 5,11m lang is hij. En hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, samen goed voor net geen 300pk. De stroom wordt uit een 111kWh accu getapt en dat moet betekenen dat je er 664km ver mee kan. De verleiding om de prestaties van het model aan te spreken hoef je niet te onderdrukken: je kan het niet. VW voorziet stuur, noch pedalen. Want de Vizzion is een zelfrijdende auto van niveau 5: eentje die alles kan. Of de mensheid daar ooit zal geraken, is nog lang niet zeker. Misschien blijkt het te moeilijk. Zoals supersonische passagiersvliegtuigen.

Het interieur, waarvan je hier nu ook de eerste schetsen ziet, moet comfort bieden zoals een Mercedes S-Klasse. Zo, nu weten we dat ook alweer.