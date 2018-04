Dit is de elektrische Jaguar I-Pace (met prijs!)

Door: BV

Het is zover. Terwijl Audi, BMW en Mercedes over elkaar heen vallen om maar zo snel mogelijk een elektrisch model op de markt te brengen is het het kleine Jaguar dat ze allemaal te snel af is.

Elektrische SUV met 90kWh accu

De i-Pace, die op vlak van vormgeving het midden houdt tussen een vijfdeurs en een SUV (kwestie van een zo breed mogelijk deel van de markt af te dekken met één product), past eigenlijk tussen de recent gelanceerde E-Pace en de F-Pace in. In z’n vloer zit een 90kWh-accu die in staat moet zijn om je 386km ver te brengen. Aan een snellader (als je er één vindt die compatibel is) kan je volgens de Britten de accu tot 80% voltappen in 40 minuten. Doe je het thuis dan neemt hetzelfde zogezegd 10u in beslag, maar dat is weliswaar tegen 230V, maar ook tegen 32A. Bijna geen enkel normaal huishouden heeft die 32A (driefasig) ter beschikking.

De prestaties

Snel is de i-Pace wel. De elektromotoren leveren 394pk en 694Nm aan alle vier de wielen. Dat is voldoende voor een acceleratietijd van 4,5 tellen. Wil je ver rijden, dan doe je dat natuurlijk best niet al te vaak. Maar een app helpt je leven met je EV. Die vertelt je alles van rijbereik, laadtijd, waar je kan laden, stelt je in staat om accu en interieur voor te verwarmen en zo meer…

Afmetingen

Zoals gezegd, de i-Pace komt tussen de twee andere SUVs van het merk in. Hij is 4,68m lang en rust op een wielbasis van 2,99m met wielen die allemaal gecontroleerd worden door een adaptieve luchtophanging. Er is plaats voor niet vijf, maar zeven inzittenden. Kwestie van de Tesla Model X in het vizier te kunnen nemen. En dat betekent ook dat je met een normale bezetting kan uitpakken met riante stouwvolumes.

Prijs

De I-Pace debuteert op het Autosalon van Genève. “En de prijs?” horen we je luidop vragen? Vanaf € 78.990.