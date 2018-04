Senna GTR is meest extreme McLaren ooit

Door: BV

De Senna is het strafste wat McLaren in de catalogus heeft staan. Dat wil op zich al heel wat zeggen. Maar voor het circuit komt er zowaar nog iets sterkers aan. Net zoals dat destijds bij de P1 met de P1 GTR) het geval was. Voorlopig is dat nog een concept, maar de 75 definitieve exemplaren zullen niet veel meer van deze showcar verschillen.

Downforce

Aan de aandrijflijn wordt niet echt gesleuteld. Die beschouwd McLaren als voldoende performant. De nadruk ligt op maximaliseren. Het gaspedaal ook in de bocht vol in kunnen drukken bijvoorbeeld. Dankzij slimme elektronica, uiteraard. En F1-ervaring. Vandaar dat er vooral wordt gekeken naar het vermogen van de Senna GTR om zich tegen het asfalt aan te zuigen. De verschillende diffusers, kieuwen, sleuven en vleugels kunnen zo maar eventjes een ton (!!) neerwaartse druk genereren. Niet moeilijk dat McLaren een ‘extreme rijervaring’ durft beloven.