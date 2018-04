Plugin-hybride van Mercedes AMG GT4 op komst

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelde Mercedes de AMG GT 4 voor. Die is gebaseerd op de Mercedes AMG E63 break, maar heeft een vormgeving die dezelfde smaakpapillen moet activeren als de Porsche Panamera of Audi A7.

Meer dan conventionele motoren

De vierdeurs coupé is er in eerste instantie met drie conventionele motoren. Maar dat blijft niet zo. Er is ook een stekkerhybride op komst. Want wil Mercedes in de toekomst dit soort van voertuigen blijven maken, dan moet het nu eenmaal z’n gemiddelde CO2-afgifte naar beneden krijgen. In 2020 moet die plug-in-hybrid in de catalogus staan. Waar? Wellicht helemaal bovenaan. Dat wil zeggen dat je mag rekenen op een sprinttijd van 3,2 tellen een top van 315km/u of meer.