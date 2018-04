Lara Croft stuurt Volvo XC40

Door: BV

Toen Lara Croft nog uit de gamewereld naar het grote scherm verhuisde in de vorm van Angelina Jolie, had ze ook een set ‘wielen’ nodig. De eerste werd de stoere Land Rover Defender. Ruig tuig zullen we zeggen en de Britten verkochten ook aardig wat Lara Croft-versies van dat ding. Daar hingen behoorlijk wat accessoires aan. Twee jaar later was het weer prijs voor Lara Croft and the Cradle of Life. Dan was het een Jeep Wrangler die uitverkoren was. Wat zijn de tijden veranderd…

Volvo XC40 voor Lara Croft

Ditmaal is het de bevallige Alicia Vikander die in de huid van Lara Croft kruipt. Een Zweedse. En misschien is het daarom wel toepasselijk dat ze ook vervoer van die nationaliteit kiest. Want in de nieuwe Lara Croft zal het hoofdpersonage zich niet langer voortbewegen met een terreinvreter die zo ongeveer alles aankan, maar met een compacte SUV die hoofdzakelijk voor de stad is ontwikkeld: Volvo’s nieuwe XC40.