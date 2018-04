Kia K900 wil S-Klasse zijn

Door: BV

Dat luxemerken hun badge probleemloos op een klein model kunnen kleven en daar succes mee kunnen oogsten, is bekend. Maar als volumemerk opklimmen op de ladder is een recept voor veel frustratie en geldverlies. En toch is er af en toe één die het probeert. Kia is de jongste, dat zich met deze K900 in het segment van de S-Klasse waagt. Z’n wielbasis van 3,10m ligt immers tussen die van de korte en de lange S in.

Klassevol lijnenspel?

Aan het interieur (zie schets) en ook aan enkele koetswerklijnen zou je kunnen afleiden dat Kia wat zenf bij BMW is gaan halen. Maar meer details zijn er nog niet aan vast te knopen, die komen immers pas later. Wat nu echter al duidelijk is, is dat de K900 niet naar Europa afzakt. Bij ons is er onvoldoende draagvlak voor een dure Kia.