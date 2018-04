Natùùrlijk komt er nog een Audi Q1

Door: BV

Je dacht toch niet dat Audi het bij de compacte Q2 zou laten? Zolang de opmars van de SUV niet afvlakt of het segment plafonneert (voor wanneer is dat eigenlijk?), zal de sector nieuwe varianten aanbieden. Het merk uit Ingolstadt is beslist geen uitzondering.

Meer SUVs en crossovers

Later dit jaar komt de Q8 op de markt. En als je dan nog een jaar je adem inhoudt, zal je een Q4 kunnen ontdekken. En een Q1? Ja, die komt ook.

Natuurlijk zal die Q1 gebaseerd zijn op de volgende, tweede generatie van de A1. Die is er wellicht volgend jaar. Alleen als vijfdeurs, als we ervan uitgaan dat Audi de trends volgt. Daarvoor kijken we naar de VW Polo die er ook niet langer met drie deuren is. De lancering van de Q1 is wellicht nog minstens 3 jaar van ons verwijderd. 2021 zeg maar. En tegen dan heeft de VW-groep ook nog andere hoogpotige kleintjes in de aanbieding. Want bij VW gaat er zelden of nooit één merk voor een niche, ze doen het meteen allemaal.