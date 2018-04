Volkswagen bouwt Coupé van Atlas SUV

Door: BV

Gisteren was er nog nieuws over een nieuwe SUV van Volkswagen. Een kleintje dat onder de Tiguan past, maar niet bij ons op de markt komt. En vandaag? Wéér SUV-nieuws van de Duitsers. Ditmaal hogerop in het gamma, waar de Duitsers bevestigen te werken aan een Atlas Coupé. Alweer, niet voor Europa.

Autosalon New York

De auto in kwestie zal dit jaar voorgesteld worden op het Autosalon van New York in een bijna-productieklare vorm. Hij ruilt de zeven zitplaatsen van de Atlas in voor een meer conventionele vijf plaatsen en voegt er een coupé-achtige daklijn aan toe.

MQB-platform

Ondanks zijn formaat zal de Atlas Coupé nog steeds gebaseerd zijn op het MQB-platform, waar tegenwoordig zelfs de kleine Polo op is gebaseerd. De topmotor wordt wellicht een 3,6l V6, maar het gros zal bestaan uit viercilinder benzines.

Goedkoper

Met de Atlas Coupé wil VW een goedkoper alternatief bieden voor de Mercedes GLE Coupé en de BMW X6.