CO2-uitstoot Europa stijgt voor eerst in 10 jaar

Door: BV

Na bijna een decennium van gestage daling is de CO2-uitstoot van het Europese wagenpark in 2017 opnieuw gestegen. Het gemiddelde bedraagt nu 118,1g/km. Dat is 0,3g meer dan in 2016. Jato Dynamics, het studiebureau dat de cijfers analyseerde, wijst twee schuldigen aan.

SUVs zijn de boosdoener

Twee recente trends worden door het analysebureau met de vinger gewezen. Enerzijds is er de tanende populariteit van de dieselmotor. In 2017 daalde de verkoop ervan met 7,9% ofschoon die brandstof nog steeds het minste CO2-uitstoot teweegbrengt. Bovendien zijn de jongste Euro 6 uitstootnormen voor diesels strenger op vlak van fijnstofuitstoot dan die voor de recentste direct ingespoten benzinevoertuigen die soortgelijke schadelijke deeltjes uit hun uitlaat blazen.

Jato wijst de beschuldigende vinger ook naar de SUV of de crossover. Die auto’s zijn door hun omvang, gewicht en de (lucht)weerstand die ze genereren eveneens minder brandstofvriendelijk dan een klassieke berline of break met evenveel ruimte. Dat meerverbruik resulteert in hogere CO2-cijfers - onvermijdelijk.