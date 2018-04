Derde DAB+ platform, maar FM blijft langer

Door: BV

Vanaf september 2018 komen er extra radiozenders bij op DAB+. Dat is een digitaal uitzendkanaal dat een hogere kwaliteit garandeert en minder storingsgevoelig is dan de traditionele FM-band. De zenders van de VRT en Medialaan zitten al enige tijd op de twee beschikbare banden in ons land. Een derde band moet ervoor zorgen dat meer mediaspelers omschakelen. Zo zal Nostalgie vanaf ten laatste september digitaal uitzenden.

Alles naar DAB+, maar FM blijft langer

DAB+ zal op termijn de FM-band vervangen. De meeste ons omringende landen zijn overigens al een heel eind verder in de omschakeling. In Noorwegen is DAB+ nu reeds de enige uitzendstandaard. In ons land zal het zo’n vaart niet lopen. Het nakende pensioen van FM wordt door Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) zelfs uitgesteld. De komende 8 tot zelfs 12 jaar blijft FM gewoon bestaan. Dat is goed nieuws voor wie een klassieke FM-radio heeft. Die kan immers geen DAB+-signaal ontvangen.

Langer DAB+ uitmelken

Hoewel DAB+ in sommige Europese landen reeds al standaard geldt, moet je in onze contreien bijna altijd bijbetalen om ervoor te zorgen dat je autoradio ook de digitale kanalen kan ontvangen. De kostprijs van deze in oorsprong (technische kost) erg goedkope upgrade kan oplopen tot € 500 of meer.