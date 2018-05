Dit zijn de 5 populairste SUVs in België

De SUV is hét groeisegment in de autosector. De modegril. De kip met de gouden eieren. En dat betekent dat bijna alle merken naar dit nieuwe beloofde land reizen. Maar wat zijn nu de populairste SUVs van allemaal? We ploegden door de cijfers van automobielfederatie Febiac (van 2017) en visten het uit.