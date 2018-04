Fiat-Chrysler dokt voor dood Star Trek-acteur

Door: BV

Twee jaar geleden kwam de jonge acteur Anton Yelchin in Los Angeles om het leven. Hij werd verpletterd door z’n eigen auto. Een Jeep die hoewel de selectiehendel van de automaat in de ‘P’ (parkeer)stand stond, toch achteruit van de oprit rolde. De acteur die vooral bekend werd met rollen in drie opeenvolgende Star Trek-films, overleed.

Fiat-Chrysler was op de hoogte van een probleem met de automatische transmissies. Het bedrijf claimde echter dat de acteur een brief had ontvangen met de risico’s en de aankondiging voor een terugroepactie. Maar de familie beweert dat die brief pas een week na de dood van de acteur aankwam. Het kwam tot een rechtszaak, maar die werd nu in der minne geregeld. Fiat-Chrysler toonde in een reactie haar medeleven met de familie. Details over de schikking werden niet bekendgemaakt.