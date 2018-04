Genesis Essentia is wat het is

Door: BV

Het premiummerk van Hyundai gunt het publiek op het autosalon van New York niet alleen een betere blik op de G70 sedan, maar het probeert er ook de show te stelen met deze Essentia. Een visie voor een elektrische supercar.

Compilatie

De Zuid-Koreanen laten niet al te veel op tafel liggen. De eigenschappen van de Essentia klinken als een best hits compilatie van recente concept cars in de oren. Agressieve glooiende vormgeving, koetswerk in carbon, vlinderdeuren, boordplank propvol schermen, camera’s in plaats van achteruitkijkspiegels… het is er allemaal.

Op technisch vlak zijn de ophanging met horizontale veren en dempers - recht uit de racerij - en de koolstofvezel monocoque het interessantst. Op technisch vlak gooien de Koreanen niet echt met details. De Essentia geraakt bijna 400km ver op een volle accu, haalt een topsnelheid van 268km/u en sprint naar 100km/u in ‘een seconde of drie’.