Genesis G70 wil BMW 3 in verlegenheid brengen

Door: BV

Hyundai’s luxemerk Genesis (zeg maar het Lexus van de Zuid-Koreanen) heeft op het Autosalon van New York deze G70 voorgesteld. Een sedan die maar al te graag in het vaarwater van de BMW 3-Reeks wil komen.

Getekend: Donckerwolke

Waarom we nét de Dreier noemen en niet de Mercedes C-Klasse of de Audi A4? Wel, kijk maar eens naar de vormgeving van het interieur. Vooral de vormgeving van het display voor het infotainmentsysteem verraadt waar de Koreanen de mosterd vandaan haalden. Aan de buitenzijde kan je overigens met wat kwade wil ook de faux pijlvormige luchtdoorstroomopeningen op de flanken aan Germaanse invloeden toewijzen. Het lijnenspel kwam tot stand onder het toeziende oog van onze (halve) landgenoot Luc Donckerwolke. Toeval of niet, die was voorheen lange tijd in dienst bij de Volkswagen-groep, waar Seat zijn laatste post was.

Stinger

Onder de kap zit in het beste geval een 365pk sterke 3,3l V6 met twee turbo’s die de achterwielen aandrijft en optioneel ook de voorwielen ter hulp roept. Er is ook een 2-liter vierpitter met turbo die 250pk opwekt. Die is er alleen met achterwielaandrijving maar terwijl bij de krachtigste niet te ontsnappen is aan een automatische achtbak kan je bij de instapper ook een handbediende zesbak krijgen. De oplettende lezer heeft natuurlijk in de smiezen dat die specs allemaal eens eerder de revue passeerden: toen Kia de Stinger voorstelde.

En Europa?

Debuteren doet de G70 zoals gezegd op Amerikaanse bodem. Maar van Genesis wordt inmiddels al bijna een decennium beweert dat het (eerst als model, later als submerk) ook naar Europa zou komen. Maar al dat geblaat leverde tot op heden geen wol op. Misschien komt het er nu van.