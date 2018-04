Volkswagen Tanoak is uit de kluiten gewassen pick-up

Door: BV

Ja, Volkswagen heeft al een pick-up. Maar de Amarok is naar Amerikaanse normen wat aan de kleine kant en daarom is hij er ook niet te koop. Maar dat betekent niet dat de Duitsers dat lucratieve segment helemaal links willen laten liggen. De Tanoak Concept steekt eens een teen in het badwater. Zonder dat er op dit ogenblik concrete productieplannen zijn.

Gebaseerd op VW Atlas

De Atlas, nog zo’n louter Amerikaanse Volkswagen, vormde de basis voor dit proefballonnetje. Of zeg maar proefballon, want deze Tanoak is nog eens bijna 30cm langer dan de reeds uit de kluiten gewassen zevenzitter. Dik vijf meter. Het meest verbazingwekkende is dat eronder nog steeds het MQB-platform schuilt. Ontwikkeld voor de Golf, maar behoorlijk ver uit te rekken. In casu zit er een 276pk sterke 3,6l V6-motor, een achttrapsautomaat met vierwielaandrijving opgeschroefd.

Of de Tanoak, vernoemd naar een Indianenstam aan de Amerikaanse Westkust, met zijn MQB-structuur zo stevig is als hij eruit ziet, is een open vraag. Maar presteren doet hij ondanks zijn afmetingen aardig. Naar 100 neemt minder dan 9 seconden in beslag.

Hertimmerd

Vooraan is het verwantschap met de Atlas vanzelfsprekend duidelijker dan achteraan. Maar het interieur werd flink vertimmerd. Daarin zijn al meer invloeden van de vorige week voorgestelde nieuwe VW Touareg terug te vinden.