Autocars mogen nu sneller, inhalen bij regen

Door: BV

Vanaf vandaag mogen zogeheten ‘autocars’ of bussen sneller op de autostrade. De maximumsnelheid voor deze voertuigen wordt opgetrokken van 90 naar 100km/u. Met de maatregel wordt de snelheidslimiet in ons land gelijkgeschakeld met die met de meeste andere Europese landen. Een maatregel die niet wordt besproken wanneer het op de maximumsnelheid voor personenwagens aankomt. België heeft wat dat betreft snelheidslimieten die lager liggen dan in onze buurlanden.

Ook inhalen bij regenweer mag nu

Aan de opgetrokken limiet voor autocars hangen wel extra eisen. Zo moeten bijvoorbeeld alle zitplaatsen aan boord voorzien zijn van gordels. Tegelijk wordt voor deze categorie het inhaalverbod bij regen - een regel die toch vooral dode letter bleek - opgeheven. De sector was vragende partij voor een versoepeling van de regelgeving.