Belgische automarkt maart: kleine correctie

Door: BV

Afgelopen maand maart werden in België 48.431 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer is 4,3% lager dan tijdens dezelfde maand een jaar geleden, maar er werd ook een dag minder gewerkt. Het ganse eerste kwartaal sluit een half procentje hoger af dan dezelfde periode in 2017.

VW weer op één

Volkswagen leidt het peloton. Het wist 5.909 nieuwe auto’s in het verkeer te brengen. Renault nestelt zich in het wiel met 5.079 eenheden terwijl die de hete adem van de Fransen van Peugeot in z’n nek voelen. Die strandden op 4.794 stuks. Vier en vijf zijn weerom voor de Duitsers. BMW (4.087) en Opel (3.749). De volledige top 38 hebben we zoals steeds getweet en op onze Facebook-pagina gepost.

Minder bestelwagens, motoren

In maart daalde het aantal inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen met 9,3% terwijl die van de vrachtwagens (zowel minder als meer dan 16 ton MTM) grosso modo constant bleven.

Een daling is er ook in de sector van de gemotoriseerde tweewielers. De maand maart ging 8,5% in het negatief, maar het eerste kwartaal sluit er niettemin nog erg positief af (+ 6%).