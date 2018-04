MW presenteert Luka: EV met retrostyling

Door: BV

Vanzelfsprekend biedt de heersende EV-trend heel wat mogelijkheden voor startende bedrijven om te proberen voet aan grond te krijgen in een sector waarin anders zo moeilijk een plaatsje te veroveren is. En het gaat dan heus niet alleen over Tesla.

Retrogevoel

Uit Tsjechië komt MW-motors. Die denken ruimte te zien voor een elektrische vierwieler met een retrogevoel. Deze Luka. Het hoort meteen de eerste productiewagen (zij het in erg gelimiteerde oplagen) te worden met vier elektrische wielmotoren. Aan de lijnen mogen de Tsjechen overigens wel nog wat sleutelen want de proporties zijn niet helemaal natuurlijk.

Niet eens 70pk

Nog lang niet alle technische specificaties zijn beschikbaar en aan de bijhorende foto’s hangt ook nog erg duidelijk een prototypegeur. Maar er zijn wel al een heel aantal krijtlijnen. Zo zal elk van de wielnaafmotoren, waarvan er dus vier zijn, 17pk opwekken. Goed voor een op van 145km/u en een rijbereik van 300km, terwijl de honderdsprint 9,3 tellen in beslag neemt. Geen exotische cijfers, maar als je ze vergelijkt met een auto uit de sixties dan is het bliksemsnel.

Om niet eens 70pk aan boord te hebben zijn de cijfers overigens wel best indrukwekkend. Dat heeft te maken met de lichtgewicht constructie van het ding. Amper 815kg zet het op de weegschaal, met inbegrip van de 21,9kWh accu.

Prijs?

Prijs en beschikbaarheid? Veel te vroeg is het daarvoor. MW heeft nog wel wat hordes te nemen.