Uit Gran Turismo ontsnapt: Audi e-tron vision

Door: BV

In het populaire racegame Gran Turismo kan je je als autoconstructeur erg makkelijk met uitzinnige creaties in de kijker werken. Iets waar heel wat merken gebruik van maken. Vooral omdat je nogal wat uit je duim kan zuigen. Maar af en toe is er (het gebeurde namelijk eerder al) een merk dat zich niet tevreden stelt met virtuele bestaan van een model. Audi bouwt nu e-tron Vision Gran Turismo bijvoorbeeld. Helemaal elektrisch, maar niettemin 815pk sterk en in staat om naar honderd te accelereren in 2,5 seconden.

Legendarische kleuren

De verfpotten komen uit het Audi motorsportmagazijn. Heel wat van de onderdelen van deze sportauto zijn dan weer afkomstig van de toekomstige e-tron SUV. Die komt in tegenstelling tot deze racer volgend jaar al op de markt. Productie is voor dit exemplaar niet weggelegd. Presteren wel, want drie elektromotoren die elk 200kW sterk zijn sturen hun vermogen naar de vier wielen.

Op een drafje

Om te bewijzen dat deze in amper elf maanden tijd ontwikkelde supercar meer is dan een showcar gaat Audi hem inzetten als taxi tijdens de Formule E-evenementen. Gasten van het merk met de vier ringen mogen tijdens de raceweekenden instappen bij DTM-coureur Rahel Frey of Le Mans-winnaar Dindo Capello. Wie zo’n ritje niet kan versieren, wijkt best uit naar de Playstation. Daar kan je hem binnenkort gewoon uit de lijst kiezen.