Unieke Jaguar XK140 ontdekt in Gent

Door: BV

Veilinghuis Bonhams ontdekte in ene vergeten autoverzameling in Gent een Jaguar XK140 met een koetswerk van de Italiaanse ontwerper Michelotti. Daar zijn er twee, hooguit drie van gebouwd. Op 13 mei wordt de auto geveild. De waarde is wellicht meer dan € 100.000, maar gezien het gaat om een restauratieproject, schat het veilinghuis de verkoopwaarde op hooguit € 15.000.

Geaccidenteerd

Bonhams spitte de geschiedenis van de unieke auto grondig uit. In Gent kwam hij in 1999 terecht bij een verzamelaar die kort na z’n aankoop overleed. Daarvoor was hij in het bezit van een Britse verzamelaar en - 1979 - een Franse liefhebber.

Koetswerk van Michelotti

Jaguar bouwde de auto met chassisnummer S814286 in 1955 en verkocht hem aan een Française. Die reed de auto twee jaar later stevig in de kreukels, waarna hij naar koetswerkbouwer Michelotti werd gestuurd voor een compleet nieuw koetswerk (niet meteen zo'n betoverende creatie als deze Ferrari 250 van dezelfde hand). Een behandeling die maximaal drie XK140’s ooit ondergingen. Er hoorde overigens ook een technische opfrisbeurt bij, met onder meer de cilinderkop van de Jaguar C-Type, die meer vermogen opleverde.