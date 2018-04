Je raadt nooit het geheim van deze Peugeot 205 GTi

Door: BV

De Peugeot 205 GTi is een icoon. In zijn tijd werd de opgepepte hatchback (eerst met 1,6l dan met 1,9l) aanzien als gloeiend heet. Mooie, goed onderhouden exemplaren zijn daarom al lang niet meer zo goedkoop. Dit specifieke exemplaar heeft echter een geheim.

De traagste Peugeot 205 GTi van allemaal

Wellicht is het de traagste Peugeot 205 GTi die ooit werd gebouwd. En dat is de schuld van z’n eerste eigenaar, die er uiteindelijk amper 14.000km mee aflegde. De man, Bernard Arnault, was immers ook de grote baas van LVMH. Dat is het bedrijf dat je wellicht kent van merken als Moët en Louis Vuitton. Het was geen arme drommel en zonder beveiliging kon hij dan ook niet op pad. Om eens anoniem in z’n eentje een beetje te gaan rijden kocht hij een 205 GTi. Die werd vervolgens door de Franse specialist Labbé voorzien van B2-pantsering.

Alles boven 100pk in een kleine auto was destijds extravagant. Maar door de beveiliging, stuurbekrachtiging en airco steeg het gewicht naar 1.400kg. Je kan dus gerust stellen de prestaties wat bekoeld zullen zijn.