Mercedes introduceert A-Klasse Sedan

Door: BV

Enkele dagen geleden toonde Mercedes al eens een teaser voor de A-Klasse sedan. Hij zat, bewust of onbewust, bij productiefoto’s van de hatchback. De vierdeurs van de A, die zich in het gamma zal nestelen naast de CLA (eigenlijk ook een sedan, zie hier hoe de nieuwe eruit zou kunnen zien), debuteert eerst in China. Daar heet hij A-Klasse L Sedan. Want er is aan de wielbasis 6cm toegevoegd. Werkelijk alles moet je daar als limousine in de markt zetten.

De Chinezen krijgt de A louter als ‘Sedan’ of als ‘Sport Sedan’ achter de kiezen. De sportiviteit is een grotendeels cosmetische operatie die als blikvanger twee bulten op de motorkap toevoegt. Een 1,3l viercilinder met 136 of 163pk drijft hem aan, steeds in combinatie met een zeventrapsautomaat, en een tweeliter viercilinder staat op de planning.

Het interieur is - wat voorspelbaar was - op de grotere knieruimte na identiek aan dat van de A-Klasse. En ook China mag genieten van het nieuwe, geavanceerde MBUX infotainmentsysteem (test hier).

En Europa?

Europa krijgt ook een A-Klasse sedan. Maar die doet het naar alle waarschijnlijkheid zonder ‘L’. Voor wie het water nu al in de mond loopt: veel zal die niet verschillen van de versie die in China samen met het plaatselijke BAIC Motor wordt gebouwd. Wellicht wordt de EU-versie nog dit jaar gepresenteerd.