Ford België wil noodstop in de rijopleiding

Door: BV

De jongste jaren is de Belgische rijopleiding al een aantal keren verstrengd. Maar niettemin ligt de nadruk ervan nog steeds veeleer op het theoretische, dan op het praktische. Natuurlijk moet je slagen in praktijktests, maar reacties op noodsituaties maken daar geen deel van uit. Ford België neemt het voortouw in een campagne die daar verandering in wil brengen.

Driving Skills For Life

Ford investeert wereldwijd al 15 jaar in een programma om jonge chauffeurs te leren veiliger deel te nemen aan het verkeer. Dat ‘Driving Skills For Life’-programma is ook in ons land al vijf jaar actief. Het heeft inmiddels 2910 deelnemers op te teller. Ford sensibiliseert de deelnemers op vier aspecten die aan de basis liggen van 60% van alle verkeersongevallen: het herkennen van gevaren, voertuigcontrole snelheids- en afstandsbesef en de impact van afleiding.

Nooit geleerd

“ 97% gaf aan dat ze vonden dat de noodstop deel had moeten uitmaken van de rijopleiding ”

Tijdens de afgelopen edities van het programma constateerden de instructeurs dat het slecht gesteld was met de noodstop. 82% van de deelnemers gaf aan een noodstop niet te hebben aangeleerd tijdens de rijopleiding, terwijl niet minder dan 83% tijdens het rijden al eens te maken kreeg met een situatie waarin een noodstop noodzakelijk was. En lang niet altijd heeft de jonge bestuurder de juiste reacties.

97% wil noodstop in rijopleiding

Bij een rondvraag onder de deelnemers gaf een verpletterende meerderheid van 97% aan dat ze vonden dat de noodstop deel had moeten uitmaken van de rijopleiding. Omdat ook de organisatoren van mening zijn dat het correct leren uitvoeren van een noodstop heel wat ongevallen zou kunnen vermijden (wat impliceert dat die vaak niet correct wordt uitgevoerd), start het merk met een Charter dat ook al door deze redactie onderschreven is. Het moet dienen om de mobiliteitsministers op de verschillende beleidsniveaus in ons land te overtuigen om een noodstop in rechte lijn op te nemen in de rijopleiding.