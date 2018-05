De elektrische remmen komen eraan

Door: BV

Er zijn al een hoop mechanische of hydraulische functies in een moderne auto vervangen door een elektrische systemen. De stuurbekrachtiging bijvoorbeeld. Of het gaspedaal. Maar de remmen zijn tot op heden nog steeds hydraulisch bekrachtigd. Je mag er wel van uitgaan dat de pomp van dat systeem inmiddels elektrisch is, maar er blijft - bekrachtigd of niet - een rechtstreekse verbinding tussen je rechtervoet en je remmen . Binnenkort hoeft al die hydraulica echter niet meer. Volgens remmenspecialist Brembo is de elektrische rem klaar voor een grootschalige marktintroductie.

Belangrijke trend de komende 10 jaar

Volgens Brembo kan het elektrische remsysteem probleemloos van het ‘by wire’-principe zijn. Dat wil zeggen dat er geen kracht wordt overgebracht, maar dat louter een signaal wordt gegeven. Dat wordt door de elektronica geïnterpreteerd en die bedient vervolgens de remmen. De fabrikant is van mening dat de remmen op die manier veel nauwkeuriger aangestuurd kunnen worden. “Bovendien is een elektrisch signaal sneller dan een krachttransfer via een hydraulisch systeem”, klink het bij de fabrikant. Het bedrijf meent dat elektrische remmen bij de volgende generatie voertuigen - de komende 10 jaar zeg maar - een belangrijke trend worden.

Meer instelmogelijkheden

De gevolgen voor de bestuurder zijn vergelijkbaar met die van de elektrificatie van het gaspedaal (tegenwoordig eveneens ‘by wire’) of de stuurbekrachtiging. De mogelijkheden om het systeem aan de wensen van de klant aan te passen zijn erg groot. Net zoals dat reeds voor gaspedaalrespons of stuurweerstand het geval is, is het mogelijk dat de bestuurder een zachter of een harder pedaalgevoel, of een kortere of langere pedaalslag instelt. Het nadeel - dat door Brembo niet wordt geciteerd -, is dat weerstand niet hetzelfde is als feedback. En omdat de rechtstreekse verbinding tussen het pedaal en de remmen wegvalt, zal de bestuurder daarin niets meer voelen. Een waarneming die ook op gaat voor de hedendaagse stuurinrichting en het gaspedaal.