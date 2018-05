Software-bug oorzaak fataal ongeluk zelfrijdende Uber

Door: BV

In maart had een onfortuinlijke fietster in de Amerikaanse staat Arizona de twijfelachtige eer om het eerste dodelijke slachtoffer te zijn van een zelfrijdende auto. Als zwakke weggebruiker tenminste. De autoriteiten onderzoeken er nog de specifieke oorzaak van het ongeluk. Persagentschap Reuters weet nu al dat onderzoek wijst in de richting van een software-bug.

Gewoon negeren

Er wordt vooral door fabrikanten en optimisten erg lovend gedaan over de camera’s en de aanwezige software. Die kan immers niet de aandacht kwijtraken en ziet alles. Dat laatste is niet in overeenstemming met de realiteit, maar ook het eerste lijkt niet te kloppen. Niet helemaal, tenminste. Want de software is, zo blijkt, geprogrammeerd om een aantal zaken te negeren. Met name obstakels die geen gevaar vormen voor het voertuig. Een typisch voorbeeld daarvan is een plastic zak die over straat waait. Het is niet de bedoeling dat die het verkeer stil legt.

In het geval van de 49-jarige vrouw in Arizona, wijst alles er momenteel op dat de software die “een verkeerde kwalificatie toekende”. Über gaf zelf al aan dat de auto de voetganger wel degelijk had opgemerkt. Maar de software besloot vervolgens dat die geen gevaar zou opleveren voor het voertuig en initieerde geen noodstop of uitwijkactie.

Über bereikte eerder al een schikking met de nabestaanden van de Amerikaanse vrouw. De details daarvan zijn onbekend. Na het ongeluk besloot het bedrijf tests op de openbare weg te schrappen tot de software meer vertrouwen wekt. Onder meer Toyota volgde dat voorbeeld al.