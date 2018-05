Meer verkeersdoden door populariteit SUV

Door: BV

De populariteit van de SUV speelt de verkeersveiligheid parten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de IIHS, de Insurance Institute for Highway Safety. Dat zag in de Amerikaanse cijfers (we zochten vruchteloos naar uniforme Europese cijfers om te vergelijken) laten immers een opvallende stijging in het aantal fatale ongelukken met zwakke weggebruikers zien. De schuldige, zo zegt de IIHS, is de SUV.

Meer ongelukken, meer doden

2010 was het veiligste jaar voor de Amerikaanse zwakke weggebruiker. Toen vielen er per 100 geregistreerde ongevallen het minste doden. Maar nadien ging het cijfer weer de hoogte in. In 2015 (tot wanneer de statistieken nu verwerkt zijn) was het aantal fatale slachtoffers al met 29% gestegen. Wanneer de IIHS kijkt naar de statistieken per voertuigtype, dan is evolutie nog alarmerender. Het aantal ongelukken waarbij enerzijds een dode te betreuren viel, en anderzijds slechts één auto betrokken was - een SUV - steeg tijdens dezelfde periode met zo maar eventjes 81%. Hoewel de SUV in 2015 nog lang niet de meest voorkomende voertuigtype was, stond het drie jaar geleden al met stip bovenaan de lijst van dodelijkste koetswerkvormen.

Te hard

De IIHS wijst naar een aantal factoren. Het stipt aan dat het vaak gaat om krachtige voertuigen, dat ze zwaarder zijn, maar het wijst vooral de vinger naar de vormgeving. De hoge neus is vaak te hard om een voetganger zelfs bij lage snelheden voldoende overlevingskansen te geven. Bovendien lijken de bevindingen van de IIHS beperkingen in de crashtestprocedures inzake voetgangerveiligheid bloot te leggen. De criteria die daarin gehanteerd worden, zouden geen garantie bieden voor veiliger voertuigen in reëele omstandigheden.

Weinig voordelen SUV

De meest modieuze koetswerkvorm van allemaal krijgt door de nieuwe studie nog een extra nadeel aangesmeerd. Eerder werd de populariteit van de SUV ook al aangewezen als één van de voornaamste oorzaken van een gestegen CO2-uitstoot bij nieuwe wagens in de Europese Unie. Het was 10 jaar geleden dat dat cijfer nog eens omhoog ging.