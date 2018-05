Seat-verkoop België stijgt spectaculair

Door: BV

Lange tijd, een decennium eigenlijk, zat Seat in het slop. De Volkswagen-dochter lag zelfs een paar keer met het hoofd op het hakblok. Maar de jongste tijd overheerst het optimisme. De cijfers van het Spaanse merk zijn immers sterk gestegen. In de maand april leverde het bedrijf 50.100 auto’s uit. De beste aprilmaand ooit voor Seat.

De verkoop in ons land volgt die trend. 1.440 stuks is ook daar de beste maand april ooit.De gecumuleerde verkoop van januari tot en met april bedroeg in ons land 3.942 voertuigen. Afgelopen jaar waren dat er over dezelfde periode nog 3.036. Seat België gaat net geen 30% in de plus.