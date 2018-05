Porsche 911 GT3 R is € 459.000 circuitspeelgoed

Door: BV

Op basis van de niet zo lang geleden voorgestelde Porsche 911 GT3 RS (die meteen een record op de Nürburgring vestigde) introduceert Porsche nu een zuivere circuitversie van de sportwagen. Z’n gepeperde prijs staat al in de titel. De verklaring (naast de riante winstmarges van het bedrijf) daarvoor moet je hier vooral zoeken in de met koolstofvezel versterkte panelen voor het dak, de motorkap, de zijpanelen en deuren. En in de constructie die ook nog eens een hoop Kevlar gebruikt.

Met airco

Eén van de belangrijkste wijzigingen met z’n voorganger bestaat zowaar uit de toevoeging van airconditioning. Vooral tijdens lange wedstrijden is het comfort van de bestuurder immers van belang voor optimale prestaties.

Aan de atmosferische 4-liter zescilinder botercentrale wijzigde ten aanzien van de straatversie nauwelijks iets. Een sequentiële zesbak versluist 550pk aandrijfkracht naar de achterwielen maar de brandstoftank lust nu 120 liter. De verkoop start in december.