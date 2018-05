Aston Martin DB11 AMR voorgesteld

Door: BV

Aston Martin heeft de DB11 AMR voorgesteld ter gelegenheid van de opening van een nieuw ‘belevingscentrum’ bij de Nürburgring.

De DB11 AMR heeft een 5,2l V12 onder de kap (de 'gewone DB11' doet het met een 4-liter V8) die 630pk en 700Nm trekkracht opwekt. Gekoppeld aan een achttrapsautomaat is dat voldoende voor een acceleratietijd op de geijkte oefening van 3,6 tellen terwijl hij op de Nürburgring of de autobahn in staat is om een top van 334km/u te halen.

Comfort blijft behouden

Aston Martin voegt er in één adem aan toe dat het bij de DB11 AMR niet alleen om de cijfertjes ging. Er is weliswaar getracht om het chassis scherper te maken, maar dat mocht niet ten koste gaan van de soepele demping. Het bedrijf wil z’n sportwagens comfortabel houden.

Op stilistisch vlak kunnen we kort door de bocht stellen dat de chroom op de DB11 hier vervangen is door donkere accenten. En dat er enkele kleinere aerodynamische aanpassingen zijn doorgevoerd. In het interieur weinig nieuws, op de limoenkleurige accenten en een sportiever stuurwiel na.