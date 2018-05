Mobileye levert tech voor 8 miljoen zelfrijdende auto’s

Door: BV

Mobileye is het bedrijf dat achter de eerste zelfrijdende technologie (maar niet langer de huidige - die nog lang niet hetzelfde niveau bereikt) van Tesla zat. De van oorsprong Israelische defensiespecialist ontwikkelt en produceert chips die specifiek voor autonoom rijden zijn bedoeld. Het bedrijf heeft momenteel z’n EyeQ3-chip in productie. Binnenkort introduceert het z’n vernieuwde EyeQ4-chip en in 2021 plant het de lancering van de EyeQ5.

8 miljoen stuks

Het is voor die EyeQ5-chip, die autonoom rijden van minstens niveau 4 moet toelaten, dat Mobileye een exclusieve overeenkomst met een (nu nog) niet nader genoemd automerk op zak heeft. Het gaat in elk geval om een grote automaker want het contract voorziet in niet minder dan 8 miljoen auto’s met de bewuste technologie. Momenteel levert Mobileye systemen aan GM, Nissan, Audi, BMW, Honda, Fiat en Chrysler.