Lancia Delta Integrale krijgt Singer-behandeling

Door: BV

Er is een dunne lijn tussen een ‘tuner’, waar heel wat liefhebbers hun neus voor ophalen, en een ‘veredelaar’ van automobielen. Singer zit duidelijk in die laatste categorie. Dat bedrijf bouwt Porsche 911’s die je best kan zien als onwaarschijnlijk hoogwaardig afgewerkte eerbetoon aan het origineel. Daarom zijn ze ook peperduur. Mechatronic doet iets gelijkaardigs met Mercedes.

Racepiloot Eugene Amos heeft een klein Italiaans bedrijfje opgericht dat de Lancia Delta Integrale een gelijkaardige behandeling wil geven. Goed nieuws dus voor Lancia-liefhebbers met een te grote bankrekening. Amos zal meer dan 1.000 onderdelen reviseren en handgeknoopt aluminium en zelfs carbon inschakelen om de Delta Integrale naar een hoger plan te tillen.

Basis voor de nieuwe Integrale wordt de gewone Delta, want Amos geeft toe dat Integrales inmiddels te waardevol zijn om de zaag in te zetten. De première was voorzien voor het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, maar die deadline heeft het bedrijf niet gehaald.