Belgische automarkt stijgt verder in mei

Door: BV

De Belgische automarkt realiseerde in mei een stijging van 7,1%. Er werden precies 54.999 nieuwe wagens ingeschreven, terwijl het resultaat een jaar eerder nog 51.342 stuks bedroeg. De automarkt presteert al het ganse jaar relatief sterk en realiseert met een gecumuleerd resultaat van 275.158 auto’s een toename van 3%.

De top 5 van mei 2018

Het is Volkswagen dat eens te meer de verkooptabellen voor ons land aanvoert. 4.948 stuks werden ervan uitgeleverd. Het blijft Renault (5.598) ermee voor. Peugeot toont z’n remonte van de jongste tijd door hier weer met 4.235 exemplaren in de top 3 te staan. Net daarbuiten vinden we nog Mercedes (3773) en BMW 3682). De ganse top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost.

Bestel- en vrachtwagens

Het segment van respectievelijk de lichte- en middelzware vrachtvoertuigen heeft evenmin te klagen. Dat blijft nagenoeg status quo ten aanzien van vorig jaar. De zware jongens verkopen nog het best. Daarvan gingen er afgelopen maand nog 4,7% over de toonbank.

Tweewielers!

De tweewielers doen het ook erg goed. Daar wordt bij de bromfietsen een stijging van 13% gerealiseerd terwijl de motorfietsen 9,1% in de plus gaan.