Peugeot 508 SW: de Franse anti-Audi-A4-Avant

Door: BV

Van Peugeot hadden we al de nieuwe 508 achter de kiezen. Dat werd een opvallend sportief gelijnde sedan waarin de Fransen nogal wat premium-elementen wisten te verwerken. De vierdeurs is nog niet eens te koop of hier is het merk al met de break. Die probeert even stijlvol te zijn, maar tegelijk het laadvolume te maximaliseren.

Nog even geduld

Deze break komt pas begin volgend jaar op de markt. Z’n salondebuut is dit najaar voorzien, op het Autosalon van Parijs. Het model betaald een prijs voor z’n meer dynamisch verschijning. Achter de kofferklep past nu nog 530l. Dat is 30l minder dan voorheen. Maar klap de rugleuningen plat en er gaat alsnog 1.780l. En hij heeft een handig lage laaddrempel van 64cm, net als een elektrisch bediende achterklep.

Technisch is de SW als vanzelfsprekend identiek aan de 508 Berline. Vanaf de marktlancering in januari zijn er meteen zes motoren te kiezen, benzine en diesel, en variërend in vermogen van 130 tot 225 pk. Op de duurdere modellen is een automaat standaard, de rest doet het normaliter met een manuele transmissie. In de loop van 2019 volgt er nog een plug-in hybride.