Definitieve naam Porsche Mission E is Taycan

Porsche z’n eerste elektrische model staat over 2 jaar bij de verdeler. De eerder getoonde Mission E zal daarvoor als basis dienen. En onder die naam krijgen we inmiddels al jaren allerhande feitjes voor de kiezen. Maar wanneer het model in de catalogus verschijnt, gebeurt dat onder een meer traditionele monniker. Dat wordt Taycan.

Iets te zeggen?

Natuurlijk wil Taycan ook iets zeggen. Vrij vertaald betekent het ‘levendig jong paard’. Een knipoog naar het zwarte paard dat al sinds 1952 in het logo van Porsche steigert. Tegelijk met de roepnaam zijn eindelijk ook de definitieve specificaties van de vierdeurs EV bekendgemaakt. Eerdere geruchten gingen al uit van een vermogen tussen de 400 en 700 pk, het zijn er 600 geworden. De Porsche Taycan accelereert in 3,5 seconden naar de honderd en de 200 km/u doorbreken vergt slechts 8,5 tel langer van geduld. Als actieradius wordt 'ruim 500' kilometer opgegeven. Volgens de NEDC-cyclus welteverstaan. Volgens de nieuwere, realistische WTLP-cyclus wordt het wat minder.

Miljarden

Porsche sluit af met de mededeling (eigenlijk een herhaling) dat het de komende drie jaar maar liefst 6 miljard euro in elektromobiliteit zal investeren. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Van de extra drie miljard euro wordt zo'n 500 miljoen euro ingezet voor de ontwikkeling van – jawel – meerdere Taycan-varianten en afgeleide versies daarvan. Daarover hebben we al eerder bericht.

Verder is zo'n één miljard euro bestemd voor de elektrificatie en hybridisering van het bestaande Porsche-aanbod (er wordt gesproken van een 911 hybride) en daarnaast zijn er enkele honderden miljoenen gereserveerd voor de uitbreiding van productiefaciliteiten, waaronder het hoofdkwartier in Zuffenhausen De productie van de Taycan levert alleen al in Zuffenhausen circa 1.200 nieuwe banen op.