Aston Martin Rapide nog nooit zo extreem

Door: BV

De Aston Martin Rapide is eigenlijk stilaan een oudje. Hij werd al in 2009 geïntroduceerd. Maar een nieuw trainingsregime houdt het model fit. Dit is immers de Rapide AMR.



Sublabel AMR werd vorig jaar opgericht om een brug te slaan tussen de straatmodellen en de volbloed racers van Aston Martin. Voor deze Rapide, zou het wel eens het begin van het einde kunnen inluiden. Maar daarom heb je niet noodzakelijk minder pret met de 603pk sterke atmosferische 5,9l V12.

Een sprintje trekken naar 100 km/h doet de vierdeurs in 4,4 seconden. Hiermee doet de Rapide AMR een serieuze gooi naar de titel van 's werelds snelste limousine. Op de Nürburgring is dat de XE SV Project 8 van collega Jaguar. Maar die haalt dan weer geen 330 km/u als topsnelheid.

Keep it cool

Om Moeder Natuur zo lang mogelijk de baas te blijven, geeft Aston de Rapide AMR immense remmen mee met zes zuigers per voorwiel en vier per achterwiel. De schijven zijn bovendien carbon-keramisch om fading tegen te gaan. Rollen doet de Rapide AMR op speciaal gesmede 21 inch wielen die extra stijf zijn volgens Aston Martin. Michelin zorgt voor geschikt rubber, terwijl naar het koelsysteem van de Vanquish S is gegrepen om de twaalfcilinder koel te houden. Een flinke klus.