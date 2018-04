Jaguar XE SV Project 8 is snelste sedan ter wereld

Door: BV

Erg lang heeft de Alfa Romeo Giulia Q niet kunnen genieten van z’n titel als snelste sedan ter wereld. De Jaguar XE SV Project 8 neemt de fakkel over. Waar? Op de Nürburgring natuurlijk. Daar ging de Jag zo maar eventjes 11 tellen sneller door de 20 kilometer lange aaneenschakeling van bochten. Na 7 minuten en 21,23 seconden was de helse klus al geklaard, waarmee de XE SV Project 8 de snelste Ring-sedan van het moment is.

Slechts 300 stuks

De XE SV Project 8 is een supersedan die exclusief is ontworpen, ontwikkeld en met de hand wordt gebouwd door Jaguar Special Vehicle Operations (SVO). De oplage telt slechts 300 exemplaren wereldwijd. Dus zelfs al heb je de centen, dan kan het nog altijd dat de Alfa Giulia de snelste sedan is die je effectief kan kopen.