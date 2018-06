Bentley wil het snelst Pikes Peak op met Bentayga

Door: BV

Een half jaar heeft Bentley aan een raceklare Bentayga gewerkt. Die is nu in Colorado, waar de 96ste editie van de Pikes Peak International Hill Climb in de startschoenen staat.

De klim naar de top bestaat uit 156 bochten, is bijna 20km lang gaat zo maar eventjes van 2.862 naar 4.300m hoogte (Pikes Peak doen we hier helemaal uit de doeken - klik!). De Bentley gaat er jagen op de titel van snelste SUV in de klasse van productie-auto’s. De 600pk en 900Nm sterke W12 is dus nog precies zoals jij of ik (of iemand met meer centen) hem kunnen kopen. Maar je neemt dat toch best even met een korrel zout. Een rolkooi, racestoel en brandblusinstallatie, oké - dat is ongetwijfeld nodig voor de veiligheid; Maar een sportuitlaat van Akrapovic, andere banden, en een gestript interieur (waardoor 300kg wordt uitgespaard), dat lijkt een beetje op vals spelen, niet?

Op zondag 24 juni doet piloot Rhys Millen een gooi naar de roem.