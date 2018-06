Minstens 25% gerecycleerd plastic bij Volvo vanaf 2025

Door: BV

Minstens een vierde van de plastics die in 2025 in nieuwe Volvo-automodellen worden gebruikt, zal afkomstig zijn van gerecycleerde materialen. Dat stipuleerde het bedrijf in een anti-vervuilingsplan waarvoor het al lof kreeg van de Verenigde Naties. Elk jaar komt immers 8 miljoen ton plastic in de oceanen terecht, wat het leven in de zee bedreigt.

Meer recycleren

Volvo is van mening dat gerecycleerde materialen de veiligheid of de kwaliteit niet zullen aantasten. Het bedrijf verkocht vorig jaar 570.000 auto’s. Ongeveer 5% van e plastics in die auto’s zijn gemaakt van gerecycleerde materialen.

Tegelijk stelde Volvo een XC60 voor waarin meer gerecycleerd plastic werd verwerkt dan tot nog toe het geval was. Onder meer de middenconsole en het textiel is er vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.

Ambitieuze doelstellingen

In een verklaring liet Volvo weten “zich in te zetten voor het minimaliseren van zijn wereldwijde ecologische voetafdruk”. Sinds Volvo een beursgang aankondigde, heeft het bedrijf spraakwater gedronken en schuwt het de ambitieuze doelstellingen allerminst.

In 2017 zei Volvo dat het alle nieuwe auto's die na 2019 gelanceerd werden elektrificeert. Vorige maand zei het dat het doel was dat volledig elektrische auto's in 2025 de helft van de wereldwijde verkoop zouden uitmaken.