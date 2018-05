Trekt Volvo naar de beurs?

Door: BV

Volvo is, zo is algemeen bekend, grotendeels (99%) in Chinese handen. Geely zwaait er al enkele jaren de plak. De Chinezen pompten er centen in een ambitieus productprogramma met een fonkelnieuwe architectuur en een ambitieus programma. Dat omvat inmiddels de erg succesvolle Volvo XC90, Volvo XC60 (wereldwijd Auto van het Jaar), de kleine Volvo XC40 (Europees Auto van het Jaar), een nieuwe S90, V90 en V60. Bovendien neemt het bedrijf zevenmijlssprongen in haar doelstelling om tegen 2025 van elke modellijn een elektrische variant in portfolio te hebben.

Kassa

Tijd dus, denken de Chinezen, om even langs de kassa te passeren. Geely vroeg volgens persagentschap Bloomberg aan een aantal banken, waaronder Goldman Sachs en Citigroup, om een beursgang voor te bereiden. De waarde van Volvo wordt geschat tussen € 14 en € 30 miljard. Of een beursgang effectief gebeurt, staat nog niet vast. Geen van de betrokken partijen gaf commentaar.