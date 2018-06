Aankoop SolarCity door Tesla oogst almaar meer kritiek

Door: BV

Tesla snijdt in z’n personeel. 9% ervan gaat de deur uit in een poging van de fabrikant van elektrische voertuigen om de kosten onder controle te krijgen. De ingreep omvat ook, zo raakte inmiddels bekend, ontslagen bij SolarCity. Dat is het bedrijf dat zonnepanelen fabriceert en installeert.

Tesla laat er niet alleen personeel afvloeien (inbegrepen in de eerdere aankondiging), maar sluit er ook een aantal servicecentra. De afdeling heeft last van een tanende verkoop. Tijdens het eerste kwartaal van 2018 kon SolarCity slechts 76MW aan nieuwe zonnepanelen verkopen en installeren. In 2016 was dat over een vergelijkbare periode nog meer dan 200MW. Bovendien heeft Tesla nu ook beslist dat het de samenwerking voor de verkoop met zonnepanelen met de Amerikaanse retailgigant Home Depot opzegt, hoewel het in februari nog een uitbreiding van die overeenkomst aankondigde. Die samenwerking levert de helft van alle orders op, weten medewerkers van SolarCity.

Aanhoudende kritiek op aankoop SolarCity

Tesla kocht SolarCity in 2016 voor iets meer dan $ 2,5 miljard. Elon Musk noemde de aankoop van het bedrijf, ooit opgericht door twee van zijn familieleden destijds een ‘no brainer’, maar volgens sommige investeerders was het toen al de redding van een gelieerde onderneming ten koste van de aandeelhouders van Tesla. Voor de fusie was Musk voorzitter van de raad van bestuur van SolarCity.

Een groep aandeelhouders trok al naar de rechter over de zaak SolarCity. Ze zijn van mening dat Tesla’s raad van bestuur zijn plichten jegens de aandeelhouders heeft geschonden door de fusie goed te keuren. Tesla vroeg de rechter om de zaak te verwerpen, maar de rechtbank oordeelde dat de zaak voldoende merites had om door te laten gaan. Het nieuws van deze week is koren op de molen van de klagende partij.

In 2015 had het (noodleidende) SolarCity nog 15.000 werknemers in dienst. Inmiddels stuurde het al duizenden personeelsleden te baan uit. Tesla houdt niettemin vast aan de voorspelling dat SolarCity op termijn net zo groot zou kunnen worden als de autoproductie van het bedrijf.