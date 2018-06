Nieuw: Peugeot Partner / Citroën Berlingo / Opel Combo

Door: BV

Het huwelijk tussen de PSA-group en Opel/Vauxhall is dan wel uitgesproken, het is nog niet geconsumeerd. Maar dat de Combo, Berlingo en Partner samen zouden ontstaan, stond al eerder vast. Eén bestelwagen, drie merken. Met wat specifieke (uiterlijke) accenten voor elk merk. Voor het overige zijn ze identiek.

Populaire bestelwagens

De passagiersconfiguraties hebben we al gezien. Nu is het tijd voor de bestelwagenvarianten. Ze zijn er elk met twee lengtes. 4,4 of 4,75m en met twee cabineconfiguraties. Benzines en diesels met 75 tot 130pk, maximaal 1.000kg laadvermogen en 4.400 stouwcapaciteit. En ondanks hun utilitaire roeping, willen ze ook verleiden met moderne infotainmentsystemen, rij-assistentie en veiligheidstechnologie. Nieuw snufje is een indicator die van z’n oren maakt wanneer de Berlingo, Combo of Partner overbeladen wordt.

De nieuwe modellen komen uit tegen onder meer de Renault Kangoo, de Nissan NV200, VW Caddy en Ford Transit Connect. Het marktsegment vertegenwoordigde vorig jaar alleen in Europa al zo’n 750.000 voertuigen.