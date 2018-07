Tesla vraagt klanten om geld

Door: BV

We kunnen stilaan van een echte Tesla-soap spreken, en het is nog maar de vraag of die goed zal aflopen. Tesla heeft de Model 3 nodig om als autobouwer een kritisch volume te bereiken en - na meer dan een decennium - eindelijk eens winstgevend te worden. Maar net met die Model 3 loopt het aardig spaak.

Productieproblemen Tesla Model 3

De productie van de Model 3 wil maar niet vlotten. De productiedoelstellingen van 5.000 auto’s per week werden nog steeds niet gehaald - bijna een jaar na datum. Er zijn nog steeds problemen met productielijn. Tesla monteert nu Model 3’s in een tent die naast de Fremont-Fabriek is opgetrokken. Maar zelfs met die extra capaciteit, blijft de output beperkt tot ruwweg 3.400 stuks per week, weet persbureau Bloomberg. Volgens Tesla is er zelfs structurele sabotage mee gemoeid. Het diende twee weken geleden al klacht in tegen een werknemer.

Recordverliezen

Inmiddels blijft de financiële situatie van het merk nijpend, en lukt het Elon Musk almaar minder om met indrukwekkende uitspraken en leuke nieuwtjes de actualiteit naar z’n hand te zetten.

Musk wil niet nog eens bij Wall Street om centen. Het bedrijf gaf al een fabriek in onderpand voor een nieuwe conventionele lening. Eerder deze maand kreeg 9% van het Tesla-personeel al z’n ontslag. Maar die besparing is niet genoeg. Musk heeft meer centen nodig en gaat ditmaal met de pet langs bij de klanten.

Nog meer voorschot

Toen de Model 3 onthuld werd, gaven ruim 400.000 mensen een voorschot van $ 1.000 dollar. Een groot succes. Inmiddels trok een deel van de klanten z’n staart al terug in. Ze moeten per slot van rekening veel langer (al bijna een jaar) wachten dan werd beloofd. Maar wie nog steeds wacht, mag nu van Tesla eerst nog meer betalen. Musk haalt, om z’n financiële besognes op te lossen, immers een ‘bevestigingskost’ uit z’n hoge hoed. Tesla vraagt wie wacht op een Model 3 om hun order (andermaal) te bevestigen door nog eens $ 2.500 extra te storten. Tesla zou op die manier meer dan een half miljard dollar kunnen ophalen. Aan het tempo dat het Amerikaanse EV-merk tegenwoordig geld verliest, kan het daar amper 2 maand mee verder.