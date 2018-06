Sabotage bij Tesla

Door: BV

Het gaat Tesla niet voor de wind - zo veel is al enige tijd duidelijk. Vooral de productie van de Tesla Model 3 wil maar niet vlotten. Mogelijks door sabotage - zo moet blijken uit een interne email die topman Elon Musk maandag naar zijn personeel stuurde.

Musk, die afgelopen weekend op de hoogte werd gesteld van de sabotage, heeft het in de email die persagentschap Reuters kon inkijken, over “niet-gespecificeerde codeveranderingen in het productiebesturingssysteem” en het “versturen van gevoelige Tesla-gegevens naar niet-benoemde derden”. Sabotage én bedrijfsspionage dus, al wil het de fabrikant van elektrische voertuigen dat laatste niet gezegd hebben. Nog niet.

Het bedrijf zal de zaak de komende week verder onderzoeken. In email riep Musk z’n personeel ook nog op om extra alert te zijn.