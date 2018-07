Eerste auto ter wereld staat te koop

Door: BV

Een replica van 's werelds eerste auto, de Benz Patent-Motorwagen, staat te koop bij Mercedes Classic.

De driewielige Patent-Motorwagen werd in 1885 door Karl Benz ontwikkeld en op 3 juli 1886 aan de wereld voorgesteld. De daaropvolgende zes jaar werden er ongeveer 25 stuks van gebouwd.

1pk

De open driewieler werd aangedreven door een 954cc ééncilinder viertaktmotor. Die ontwikkelde één volle pk bij 400t/min. Dat klinkt nu natuurlijk niet indrukwekkend, maar destijds was het revolutionair. Latere versies hadden meer vermogen. Tot wel het dubbele. Daarmee haalde de Benz een top van 16km/u.

Prijs onbekend

Mercedes bestelde enige tijd geleden een handvol replica’s. Hoeveel dit exemplaar heeft gereden is niet geweten, maar hij is naar volgens het merk in een sublieme staat. Wat hij moet kosten, is niet bekend.