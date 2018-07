Mercedes gooit Renault-diesel buiten

Door: BV

Mercedes voorziet de opgefriste versie van de C-Klasse van een nieuwe diesel. De instapper met C180d op de kofferklep krijgt een nieuwe 1,6l viercilinder die helemaal door Mercedes is ontwikkeld. Die eenheid vervangt de bij Renault betrokken centrale met een iets kleinere inhoud.

Mercedes C180d

De nieuwe centrale hoort tot de OM654-dieselfamilie. Die kennen we al met 2 liter inhoud. Hier is de boring en de slag van dat blok gereduceerd. Het vermogen piekt op 120pk terwijl tussen 1.400 en 2.800t/min 300Nm ter beschikking is. De eenheid wordt alleen gecombineerd met de negentrapsautomaat van het merk. En de C-Klasse toont zich er best vlot mee.

Vanuit stilstand haalt de C 100km/u in 9,4 tellen. Doorstomen kan hij tot 207km/u, terwijl er elke kilometer 112g aan CO2 de lucht wordt ingeblazen. Dat vertaalt als 4,2l/100km verbruiksgemiddelde (NEDC).

Ook als C200

Er komt tevens een opgekittelde versie van het 1,6l-blok, met 147pk. In die hoedanigheid vind je het terug in de C200 met handbediende zesbak. Het wordt dan wel even verwarrend want de C200 mét automaat, maakt voor een identiek vermogen nog steeds gebruik van een tweeliter. Of hoe die kofferklepcijfertjes echt niets meer voorstellen…