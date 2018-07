Verticale tuinen dijken luchtvervuiling in

Door: BV

In Mexico City wonen 22 miljoen mensen. De luchtkwaliteit is bij de 15 slechtste ter wereld. En in Latijns-Amerika is er nergens anders zo veel luchtvervuiling. Verticale tuinen moeten daar nu verandering in brengen.

Via Verde ontwikkelde verticale tuinen die kunnen aangebracht worden op steunpeilers. Het project, dat gefinancierd wordt door private investeerders, wil 1.000 betonnen kolommen met de planten tooien. Dat zou neerkomen op 70.000m2 extra groen. De plantjes groeien in 100% gerecycleerd textiel in plaats van grond en halen hun water gewoon uit de regen. Ze zullen niet alleen de lucht zuiveren, maar ze dempen ook het geluid. En ze vervullen een esthetische functie.