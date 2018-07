Renault maakt Parijzenaars EV-mobiel

Door: BV

Parijs en Renault willen in Parijs nieuwe elektrische mobiliteitsdiensten ontwikkelen. Dat initiatief moet de volksgezondheid en de mobiliteit ten goede komen. Tegen eind 2019 zal Renault daarom niet minder dan 2. 000 EV’s in de Franse hoofdstad parkeren.

Brede waaier

Renault zal z’n volledige elektrische assortiment ter beschikking stellen. Dat bestaat uit de Zoe en Twizy, maar ook uit een elektrische Kangoo en Master. Al vanaf september zullen de eerste Parijzenaars met een app de auto’s kunnen lenen.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet de eerste keer dat de stad Parijs een soortgelijk initiatief lanceert. Een eerder project met identiek doelstellingen eindigde in een fiasco met honderden in onbruik geraakte auto’s en een miljoenenput.