Automerken verkopen je persoonlijke gegevens

Door: BV

Autoconstructeurs azen op je gegevens. Rijgedrag, natuurlijk, maar ook zaken die je probleemloos als een pak persoonlijker zou kunnen beschouwen. Ze willen weten wie je bent, en waar je heen gaat. Mitsubishi lanceert om z’n klanten in de VS te overtuigen hun persoonlijke gegevens te delen, een systeem met badges. Door gegevens over je rijgewoonten te delen, krijg je beloningen. Die kan je na verloop van tijd inruilen voor kortingen op olie, een graties koffie onderweg of cadeaucheques.

Voor verzekeraars

Onder meer verzekeraars zitten te azen op de gegevens. Ze beloven je op hun beurt goedkopere premies, maar je stelt je rijgedrag wel bloot aan een grondige analyse. Rij je soms te snel? Ben je brutaal? Verzekeraars dromen al van een maatschappij waarin je verplicht die gegevens te delen, wil je astronomische polissen vermijden.

In België al gebruikt

Mitsubishi vraagt in dit geval nog toestemming voor het verwerken van die gegevens. Dat is lang niet altijd het geval. In eigen land oosten ten minste twee automerken gebruiksgegevens. Voor zover we dat konden achterhalen gebeurt dat zonder expliciete toestemming van de eigenaars. Eén van de betrokken merken bood ze al aan geïnteresseerde partijen, naar verluidt voor € 60 euro per jaar per auto.